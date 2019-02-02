بالفيديو والصور...انفجار ضخم يهز سماء كوبا

دوى في انفجار ضخم، صباح يوم السبت، في محافظة بينار ديل ريو في كوبا حيث شوهدت سحب من الدخان في سماء المدينة.

وذكر موقع "Cibercuba" الكوبي أن وسائل إعلام محلية وشهود عيان أفادوا أن انفجارا ضخما هز سماء محافظة بينار ديل ريو الكوبية وتلته سحب دخانية كثيفة.

Desde Pinar del Río se dice que un meteorito ha caído. En el Mural de la Prehistoria hay reportes de piedras que han caído y que no pertenecen a los mohos tés. pic.twitter.com/8j2uE9HVGc — Alberto C. Toppin (@toppin1893) 1 февраля 2019 г.

وأشارت مصادر للموقع أن الانفجار ناجم عن احتمال سقوط نيزك حجري من الفضاء.

وفي السياق ذاته، أعلنت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية في كي ويست في الولايات الأمريكية فلوريدا عن سقوط نيزك في المنطقة القريبة وقالت في بيانها " تلقينا تقارير عن نيزك شوهد فوق فلوريدا وتابع مسيره إلى أن سقط في غرب كوبا بالقرب من مدينة فيناليس".

ومن جهة أخرى أفادت وسائل اعلام أن السقوط النيزك لم يحدث خسائر في الأرواح والممتلكات.