غوايدو يطلق وعودا وضمانات للصين في فنزويلا

وعد زعيم المعارضة الفنزويلي، خوان غوايدو، والذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، الصين بالوفاء بجميع الاتفاقات المبرمة بين بكين وكراكاس، إذا تم التوقيع عليها وفقا للقانون وتم تنسيقها في برلمان البلاد.

وخلال مقابلة خاصة مع صحيفة " ساوث تشاينا مورنينغ بوست " الصينية أعرب غوايدو عن رغبته في إقامة علاقات مثمرة وذات منفعة متبادلة مع الصين، والتي تعد لاعبا مهما على الساحة الدولية بالنسبة له.

وقال غوايدو في المقابلة "دعم الصين سيكون بالغ الأهمية لتحفيز الاقتصاد والتنمية المستقبلية لبلدنا، وحكومتنا ستعمل بشكل صارم بموجب القوانين والتزاماتها الدولية، ونسعى جاهدين لاستعادة حكم القانون من أجل استعادة ثقة مستثمرينا، جميع الاتفاقات الموقعة مع الصين وفقا القانون، سيتم احترامها".

وأضاف غوايدو: "إذا الاتفاقات السابقة وقعت وفقا لإجراءات الموافقة في الجمعية الوطنية، فإن حكومتي ستقبلها وتنفذها".

وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا وتصاعدت المظاهرات، خاصة بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية.