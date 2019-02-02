ترامب يصعد خطابه ضد معارضي تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك

صعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من خطابه الهجومي ضد رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، يوم أمس الجمعة، بسبب رفضها تمويل الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich ترامب يطلب من الكونغرس هذا الأمر في خطاب الاتحاد

وقال ترامب إن هناك فرصة جيدة لمواصلة تهديداته السابقة بتجاوز الكونغرس وإعلان حالة الطوارئ على المستوى الوطني للحصول على تمويل الجدار الحدودي.

وفي مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس) الأمريكية، وصف ترامب بيلوسي بأنها "عنيدة للغاية" وقال إنها كانت تحاول "كسب نقطة سياسية" بمعارضتها لمطالبه بتمويل الجدار.

وأضاف ترامب أن الجدار ضروري للحد من الهجرة غير المشروعة وتهريب المخدرات في حين وصفت بيلوسي الجدار بأنه مكلف وغير فعال وغير أخلاقي.

وختم ترامب قائلا "أعتقد أنها سيئة للغاية بالنسبة لبلادنا… إنها تريد في الأساس حدودا مفتوحة".

وكان بناء الجدار أحد وعود ترامب أثناء حملته الانتخابية في 2016 وقال حينها مرارا إن المكسيك ستدفع تكاليف الجدار.