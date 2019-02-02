ردا على الخطوة الأمريكية... الصين ترحب بالآلية المالية للتجارة مع إيران

© REUTERS / Joshua Roberts ترامب: الولايات المتحدة سترفع الرسوم على الصين إذا لم تصل إلى اتفاقية تجارية مرضية

وأشار إلى أن تدشين هذه الآلية يدعم عملية التعاون الاقتصادي والتجاري بين المجتمع الدولي وإيران، مضیفا أن الصين تدعم بحزم جهود الاتحاد الأوروبي وإيران لمواصلة التعاون وبصفتها الطرف الثالث في هذه الآية فإنها ستقوم بالارتقاء بها سريعا.