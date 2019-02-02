مسؤول إيراني: "الدبلوماسية العسكرية" مدرجة في جدول أعمال قواتنا المسلحة

وأكد الأدميرال حبيب الله سياري أن هذا الإجراء مدرج على الدوام في جدول أعمال القوات المسلحة الإيرانية. وذلك بحسب وكالة "إرنا".
وتابع سياري: "لقد تفقدنا منذ 11 عاما لغاية الآن الكثير من الموانئ في دول المحيط الهندي الشمالي والمحيط الهندي الجنوبي والمحيط الهادئ وجنوب أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط وبحر قزوين".
واعتبر مساعد القائد العام للجيش الإيراني في الشؤون التنسيقية، الأدميرال حبيب الله سياري، هذا الإجراء بأنه من سبل تطوير العلاقات وأضاف، إن الدبلوماسية العسكرية مدرجة دوما في جدول أعمال القوات المسلحة الإيرانية.
وفي الرد علي سؤال حول محاولات الأعداء الرامية للإيحاء بأن هذه المنجزات التي تحققت على مدى الأعوام الأربعين الماضية، كانت ستتحقق حتى من دون الثورة، رفض الأدميرال سياري هذه المزاعم وقال، إن لم يقل العدو هذه الأكذوبة فماذا عساه أن يقول.
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