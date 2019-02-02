بالفيديو... ميغان ماركل تختار الموز لكتابة رسائل حب

حرصت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، وزوجة نجل ولي عهد بريطانيا، الأمير هاري، على تقديم الدعم لمجموعة من النساء بطريقة مبتكرة.

وكتبت ميغان ماركل، رسائل حب ودعم، للنساء اللاتي اعتزلن العمل كبائعات هوى في الشوارع، على حبات الموز، وذلك أثناء زيارة غير معلنة لها وزوجها إلى إحدى الجمعيات الخيرية، أمس الجمعة.

وتنوعت رسائل دوقة ساسكس للنساء على الموز، ما بين عبارات "أنت محبوبة" و"أنت قوية" و"أنت شجاعة".

Meghan, the Duchess of Sussex, writes personal messages of love on bananas for street sex workers to find in their food parcels



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كما أعدت ميغان ماركل طرودا غذائية لهؤلاء النساء، اللاتي اعتزلن العمل كبائعات هوى وأقلعن عن إدمان المخدرات، والمقيمات في جمعية "وان 25"، في بريستول جنوب غرب إنجلترا.

During their visit Meghan asked for a sharpie to write messages of affirmation on items of food that will tonight be handed out to women by @One25Charity’s mobile van service. She was inspired by a cafeteria manager at a school in Virginia who had done the same last year. pic.twitter.com/AZwuhSKTzA — Omid Scobie (@scobie) February 1, 2019

وأشارت ميغان ماركل للعاملين في الجمعية الخيرية، أنها استوحت فكرة الكتابة على الموز، من شخص ما في الولايات المتحدة، الذي أنشأ "برنامج الغذاء المدرسي".

وقالت: "هذه الفكرة مذهلة للغاية، تلك اللفتة الصغيرة التي أتركها على الموز"، وتابعت مازحة: "أنا المسؤولة عن رسائل الموز، وذلك لأنها تكون موضوعة بداخل الطرود الغذائية".

ومن ناحيتها، وجهت المؤسسة الخيرية الشكر لميغان ماركل والأمير هاري على زيارتهما عبر موقع "تويتر"، وغردت لهما: "يا له من شرف أن تقوموا بزيارتنا، لقد وضعتم ابتسامات كبيرة على كل وجوهنا".