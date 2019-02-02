إغلاق مطار بريزبن في استراليا وإعلان حالة الطوارئ فيه

أغلقت السلطات الاسترالية، اليوم السبت، مطار "بريزبن" الدولي، كما أعلنت حالة الطوارئ فيه.

ونقلت صحيفة "برزبن تايمز" عن شهود عيان القول إن رجلا قيد الاحتجاز بعد أن تسبب في إخلاء المطار الدولي وتعليق حركة القطارات، بعد أن ضبط وهو يحمل سكينا وادعى أنه يحمل قنبلة.

UPDATE 10.05pm: A man has been transported to a police station where he is to be interviewed. Specialist police remain at the airport with clearance searches of the International Terminal on-going. The public are thanked for their on-going co-operation and patience #alert #alert — Queensland Police (@QldPolice) February 2, 2019

​وذكرت شرطة كوينزلاند أن الرجل محتجز وأن الضباط يقومون الآن بعمليات تفتيش للمطار.

وأفادت الصحيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين أفراد الشرطة أو المدنيين، لكن المبنى ظل مغلقا، كما حثت المسافرين على تجنب المنطقة.