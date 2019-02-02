روحاني: ندعم الحكومة الفنزويلية الشرعية

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، أن إيران تدعم الحكومة الفنزويلية الشرعية.

وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، بأن الرئيس حسن روحاني، قال خلال تسلم أوراق اعتماد السفير الفنزويلي الجديد في إيران، نحن ندعم حكومة السيد مادورو الشرعية، ونعتقد بأن الشعب الفنزويلي سيفشل هذه المؤامرة عبر الوحدة والوقوف إلى جانب الحكومة.



© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS غوايدو يبدي استعداده للتفاوض مع مادورو... ولكن

ونوه روحاني إلى أن أمريكا بدأت مؤامرة جديدة ضد فنزويلا، حكومةً وشعباً، قائلا، الأمريكيون معارضون لجميع الثورات الشعبية والدول المستقلة، ويريدون الهيمنة على العالم عبر القمع.ولفت الرئيس الإيراني إلى أن الأسلوب الجديد الذي استخدمه الأمريكان لإيجاد حكومة داخل حكومة في فنزويلا، هو أحد الأعمال الكريهة التي نشهدها في العالم، قائلا، شاهدنا ثورات مخملية لكنها بدأت أسلوبا جديدا عبر التدخل بهذا الشكل في فنزويلا.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا. فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

وعقب ذلك، أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده. كما اتهم مادورو الولايات المتحدة، بالوقوف وراء الأحداث الأخيرة، كما اتهم رئيس البرلمان خوان غوايدو بانتهاك القانون والدستور، بعد إعلان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد. وقال مادورو في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك"، اليوم الأحد، إن "إدارة ترامب المتطرفة تستهدف فنزويلا وتضر الحياة الاجتماعية والسياسية". واعتبر أن ما قام به غوايدو يعد "انتهاك للقانون والدستور"، مضيفا: "أنا لست قاضيا. القضاء هو من سيحدد الخطوات المطلوبة لحماية دستورنا وحماية بلدنا".