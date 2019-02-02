تبلغ مساحتها نصف كيلومتر... معلومات عن دولة الفاتيكان

تعتبر دولة الفاتيكان واحدة من أصغر الدول الموجودة في العالم لكنها تعد من أكثر الدول جذبا للسياحية الدينية وكذلك تحتضن أسرار ومعلومات كثيرة تجهلها الناس.

دولة الفاتيكان هي دولة تتمتع بنظام حكم ملكي مطلق يترأسه البابا. وتبلغ مساحتها نصف كيلومتر متر تقريبا. ولديها جواز سفر وقوانين وعلم ونشيد خاص بها كسائر الدول الأخرى.

بعد توحيد إيطاليا عام 1870، توترت العلاقة بين الحكومة والكنيسة، إذ وضعت الحكومة يدها على أراضي الكنيسة ورفض الباباوات الاعتراف بالدولة واعتصموا في الفاتيكان لمدة 60 عاما تقريبا.

© AFP 2018 / Alberto Pizzoli الفاتيكان

في عام 1929 وقعت إيطاليا والكنيسة اتفاقية تم بموجبها الاعتراف بالفاتيكان دولة مستقلة، ومنحت الدولة الكنيسة تعويضا ماليا عن المناطق التي أصبحت تحت سيطرتها.

ومن أبرز قوانين الفاتيكان أنه يحرسها حرس من الجنسية سويسرية، وهو تقليد موجود منذ عام 1509 حين قام البابا يوليوس باستئجار قوة سويسرية لحمايته، ليكون بمثابة "أصغر جيش في العالم".

© REUTERS / Max Rossi رياضيون كوريون من التايكواندو يؤدون عرضا أمام البابا فرانسيس خلال خطاب الأربعاء العام في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، 30 مايو/ أيار 2018

كما يوجد نفق يربط الفاتيكان مع قلعة سانت أنجيلو على ضفاف نهر تيبر، وقد تم تشييده في عام 1277 بهدف تأمين الهروب للباباوات في حالات الخطر.

ويبلغ عدد السكان الحاملين لجنسية دولة الفاتيكان حوالي 600 شخص، وفق إحصاءات عام 2011، يعيش معظمهم خارج البلد، ويعملون في مناصب كنسية في عدة دول بالعالم.