انشقاق في الجيش الفنزويلي... جنرال ينضم لغوايدو والقيادة العليا ترد

أعلن جنرال بالقوات الجوية في الجيش الفنزويلي انشقاقه عن قيادته، واعترافه برئيس المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجنرال فرانسيسكو استبان يانيز الذي يشغل منصب مدير التخطيط الاستراتيجي بالقوات الجوية في فيديو مصور نشره موقع "إي أس كاركاس" اليوم السبت، إنه "ينكر رئاسة الرئيس نيكولاس مادورو، ويعترف الآن بخوان غوايدو كرئيس مؤقت للبلاد".

على الجانب الآخر، نشرت الصفحة الرسمية للقيادة العليا بالجيش صورة ليانيز وكتبت عليها كلمة "خائن".

Desde la @amab_umbv cuna donde forman los líderes audaces, patriotas, antimperialitas y profundamente chavistas, y leales a nuestro CJ @NicolasMaduro, rechazamos categóricamente las declaraciones de traición del G/D Francisco Yanez.#LealesSiempreTraidoresNunca pic.twitter.com/kKoWRVYU8q — Academia de Aviación (@amab_umbv) February 2, 2019

ويانيز يعد أول جنرال في الجيش يعلن اعترافه بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

وأعلن رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، نفسه يوم 23 كانون الثاني/يناير، رئيسا مؤقتا للدولة لفترة عمل الحكومة المؤقتة، وذلك على خلفية احتجاجات قامت بها قوى المعارضة. كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأخرى اعترافها بغوايدو.

على الجانب الآخر، أعلن مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، متهما واشنطن بتدبير محاولة انقلاب ضده.

ويذكر أيضا أن الولايات المتحدة قامت يوم 29 يناير/كانون الثاني الماضي، بفرض عقوبات جديدة على فنزويلا تخص شركة "بي.دي.إس.أي" النفطية الحكومية الفنزويلية.

ومن جانبها أعلنت روسيا والمكسيك وبوليفيا وكوبا والصين عن تأييدها لمادورو، ووصفت موسكو ما يجري في فنزويلا بشبه انقلاب بمشاركة دول أجنبية.