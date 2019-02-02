"بعد إحراج ميركل"... ألمانيا تعتزم شراء طائرات للحكومة

أعلنت ألمانيا أنها ستطلب شراء أسطول جديد من الطائرات الحكومية، بعد سلسلة أعطال محرجة، أدت إلى تقطع السبل بوزراء وسلطت الضوء على الحالة الفنية المتردية لكثير من العتاد العسكري في البلد العضو بحلف "الناتو".

ويأتي الإعلان الصادر، أمس الجمعة، عقب الإحراج الذي تعرضت له المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، العام الماضي حين تخلفت عن حضور بدء قمة مجموعة العشرين في بوينس أيرس، بسبب تعطل جهاز الاتصال اللاسلكي في طائرتها، مما أدى لعودتها من منتصف الرحلة. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

© Sputnik . Ekaterina Tshesnokova ألمانيا: العالم سيكون أقل أمنا دون معاهدة القوى النووية متوسطة المدى وقالت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير ليين، إن ألمانيا ستشتري طائرة إيرباص جديدة من طراز إيه350، في وقت لاحق من العام الجاري، وطائرتين أخريين فيما بعد.

وسيكون شراء طائرات من خط الإنتاج مباشرة خطوة جديدة في قطاع نقل الشخصيات المهمة. وتشغل ألمانيا حاليا طائرتين قديمتين مستعملتين من طراز إيه340إس، التي لم يعد ينتج منها طائرات جديدة، علاوة على بعض الطائرات الأصغر حجما.

وسلطت الأعطال التي أثرت على شخصيات كبيرة الضوء على معاناة القوات المسلحة الألمانية لرفع مستوى استعدادها الفني، في ظل التحول الحذر من قبل ألمانيا المناهضة للحرب، نحو وضع أكثر انخراطا في الصراعات الدولية.