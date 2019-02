روسيا عن "معاهدة الصواريخ": مستعدون للحوار إذا غيرت واشنطن موقفها

موسكو — سبوتنيك. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن روسيا قامت بكل ما يمكن للحفاظ على معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، مشيرة إلى أن موسكو تحتفظ بحق التصرف بشكل مماثل فيما يخص بتطوير وإنتاج مثل هذه الصواريخ.

© Photo / Ministry of Defense of the Russian Federation