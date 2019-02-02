وكالة: عملية أمنية تركية واعتقال قيادي في الـ"بي كا كا" تواصل مع إسرائيل

قالت السلطات التركية إنها ألقت القبض على قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" بعد عملية أمنية في ولاية أضنة، وأكدت أنه "كان معنيا بلقاءات بين المنظمة وإسرائيل والولايات المتحدة".

وبحسب وكالة " الأناضول " التركية فقد "ألقت السلطات التركية، القبض على قيادي بارز في منظمة "بي كا كا" الإرهابية كان معنيا بلقاءات المنظمة مع إسرائيل والولايات المتحدة، خلال عملية أمنية في ولاية أضنة (جنوب).

ونقلت الوكالة عن النيابة العامة التركية، قولها في بيان، "إن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لقيادة الدرك في ولاية مرسين (جنوب)، كشفت نتيجة عملية دقيقة أن "داود باغستاني" المرتبط بما يسمى "المجلس التنفيذي" لـ"بي كا كا" ينشط لصالح المنظمة في مرسين وأضنة بالاسم المستعار "جان بولوت تورغاي".

ووفقا للوكالة فقد "أظهرت العملية الأمنية، خطابات ألقاها "باغستاني" سابقًا في معسكرات المنظمة الإرهابية بالعراق، فضلًا عن مواصلته الترويج لأنشطة المنظمة عبر حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي".

​وذكرت "الأناضول" أن النيابة التركية أوضحت أن "باغستاني" كان رئيسا لـ"المعهد الإسرائيلي — الكردي"، وقد عمل في السنوات السابقة كوسيط للقاءات المنظمة الإرهابية مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وأضافت أن البيان أكد أن "باغستاني" كان "يروّج للمنظمة من خلال كتابة منشورات في مجلات صادرة بإسرائيل، وأنه أحد أعضاء ما يسمى "حزب سوريا المستقبل" الذي تأسس العام الماضي بمدينة الرقة، كامتداد لتنظيم "ي ب ك" (وحدات حماية الشعب) الذراع السوري لـ"بي كا كا".

وأكّد أنه تم القبض على "باغستاني" في عملية مشتركة بين قيادة الدرك ومديرية أمن مرسين، وتوقيفه مع 3 أشخاص كانوا يسكنون معه بنفس المبنى.