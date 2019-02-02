مادورو يقترح تبكير موعد الانتخابات البرلمانية

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم السبت إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة مبكرة في البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اقترح إجراء انتخابات نيابية مبكرة في البلاد على أن تجرى العام الحالي، بدلا من الانتخابات التي كان مقرر لها في الأصل عام 2020.

وبحسب الوكالة فإن ذلك يأتي في إطار سعيه (مادورو) لمواجهة التهديد الذي يشكله رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للدولة.

وفي كلمة أمام أنصاره قال مادورو إن الجمعية التأسيسية التي تسيطر عليها الحكومة ستبحث الدعوة لانتخابات مبكرة للجمعية الوطنية. وندد مادورو بالجمعية الوطنية واعتبرها ممثلة للرأسمالية.

وكان رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للدولة، أكد استعداده للدخول في مفاوضات، شرط وضع رحيل الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو، على طاولة البحث.

وقال غوايدو، في رسالة موجهة إلى رئيسي المكسيك، أندرس مانويل لوبيز أوبرادور، والأوروغواي تاباري فاسكيز، إن "المفاوضات تعنينا في حال كان الهدف منها تحديد شروط إنهاء اغتصاب السلطة ما سيتيح نقل السلطة، وإطلاق عملية انتقالية تؤدي إلى انتخابات حرة"، وذلك وفقا لوكالة "فرانس برس".

وكانتا المكسيك والأوروغواي قد دعتا لعقد مؤتمر دولي حول فنزويلا يوم 7 فبراير/ شباط في مونتيفيديو.