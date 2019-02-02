أمريكا تدعو الجيش الفنزويلي لدعم غوايدو

© REUTERS / Carlos Barria انشقاق في الجيش الفنزويلي... جنرال ينضم لغوايدو والقيادة العليا ترد

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعو قادة الجيش في فنزويلا إلى الانضمام إلى غوايدو، ودعم ما وصفه بـ"الاحتجاجات السلمية والديمقراطية"، وذلك في تعليقه على انفصال أحد جنرالات الجيش.

وأعلن جنرال بالقوات الجوية في الجيش الفنزويلي، اليوم السبت 2 فبراير / شباط، انشقاقه عن قيادته، واعترافه برئيس المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.

وقال الجنرال فرانسيسكو استبان يانيز الذي يشغل منصب مدير التخطيط الاستراتيجي بالقوات الجوية في فيديو مصور نشره موقع "إي أس كاركاس" إنه "ينكر رئاسة الرئيس نيكولاس مادورو، ويعترف الآن بخوان غوايدو كرئيس مؤقت للبلاد".

وأعلن رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، نفسه يوم 23 يناير / كانون الثاني الماضي، رئيسا مؤقتا للدولة لفترة عمل الحكومة المؤقتة، وذلك على خلفية احتجاجات قامت بها قوى المعارضة. كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأخرى اعترافها بغوايدو.

على الجانب الآخر، أعلن مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، متهما واشنطن بتدبير محاولة انقلاب ضده.

Otro oficial de alto rango reconoce al Presidente legítimo de Venezuela. Los EEUU insta a todos militares venezolanos a seguir el liderazgo del General Yanez, y a proteger a los manifestantes pacíficos que apoyan la democracia hoy. https://t.co/22d8vkcQJj — John Bolton (@AmbJohnBolton) ٢ فبراير ٢٠١٩

ويذكر أيضا أن الولايات المتحدة قامت يوم 29 يناير/كانون الثاني الماضي، بفرض عقوبات جديدة على فنزويلا تخص شركة "بي.دي.إس.أي" النفطية الحكومية الفنزويلية.

ومن جانبها أعلنت روسيا والمكسيك وبوليفيا وكوبا والصين عن تأييدها لمادورو، ووصفت موسكو ما يجري في فنزويلا بشبه انقلاب بمشاركة دول أجنبية.