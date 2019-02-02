مظاهرات مؤيدة للرئيس مادورو في فنزويلا (فيديو)

شهدت فنزويلا اليوم السبت مظاهرات مؤيدة للرئيس نيكولاس مادورو، في الوقت الذي دعا فيه مادورو لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة متحديا رئيس البرلمان وزعيم المعارضة في البلاد خوان غوايدو.

من جهته أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للدولة، استعداده للدخول في مفاوضات، شرط وضع رحيل الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو، على طاولة البحث.

وقال غوايدو، في رسالة موجهة إلى رئيسي المكسيك، أندرس مانويل لوبيز أوبرادور، والأوروغواي تاباري فاسكيز، إن "المفاوضات تعنينا في حال كان الهدف منها تحديد شروط إنهاء اغتصاب السلطة ما سيتيح نقل السلطة، وإطلاق عملية انتقالية تؤدي إلى انتخابات حرة"، وذلك وفقا لوكالة "فرانس برس".