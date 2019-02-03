"في دولة عربية"... أول سفير يعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا

المكسيك —سبوتنيك.وجاء في بيان السفير الفنزويلي الذي تم نشره على بوابة "ناسيونال": "مكاننا الوحيد بجانب الشعب والدستور والجمعية الوطنية [البرلمان]، يمتلك المهندس خوان غوايدو، الحق الدستوري وواجبه في تولي مهام رئيس الجمهورية".
وأعلن رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، نفسه يوم 23 يناير/كانون الثاني الماضي، رئيسا مؤقتا للدولة لفترة عمل الحكومة المؤقتة، وذلك على خلفية احتجاجات قامت بها قوى المعارضة. كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأخرى اعترافها بغوايدو.
على الجانب الآخر، أعلن مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، متهما واشنطن بتدبير محاولة انقلاب ضده.
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