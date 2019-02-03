"في دولة عربية"... أول سفير يعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا

أصدر السفير الفنزويلي لدى العراق، فيلاسكو راميريس، اليوم الأحد، بيانا يعترف فيه بخوان غوايدو رئيسا لفنزويلا.

المكسيك —سبوتنيك.وجاء في بيان السفير الفنزويلي الذي تم نشره على بوابة "ناسيونال": "مكاننا الوحيد بجانب الشعب والدستور والجمعية الوطنية [البرلمان]، يمتلك المهندس خوان غوايدو، الحق الدستوري وواجبه في تولي مهام رئيس الجمهورية".

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins مظاهرات مؤيدة للرئيس مادورو في فنزويلا (فيديو)

وأضاف البيان "سيد غوايدو، أنت على الجانب الصحيح مع التاريخ والشعب والدستور. فقد عبر مادورو وعشيرته من المغتصبين خط لا يسمح بعبوره".

وأعلن رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، نفسه يوم 23 يناير/كانون الثاني الماضي، رئيسا مؤقتا للدولة لفترة عمل الحكومة المؤقتة، وذلك على خلفية احتجاجات قامت بها قوى المعارضة. كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأخرى اعترافها بغوايدو.

على الجانب الآخر، أعلن مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، متهما واشنطن بتدبير محاولة انقلاب ضده.