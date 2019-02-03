نائبة أمريكية جديدة تنضم إلى لائحة السباق الرئاسي الأمريكي

وذكرت قناة "سي أن أن" الأمريكية أن جابارد ستخوض منافسة قوية حيث قالت لأنصارها إنها تخوض منافسة في مواجهة ساسة أقوياء وشركات جشعة وتعهدت باستعادة الكرامة والشرف والاحترام للرئاسة.
وأضافت قائلة "انضموا لي في وضع روح الخدمة هذه فوق الذات في الصدارة والوقوف ضد قوى الجشع والفساد".
وتواجه جابارد منافسة قوية مع مرشحين آخرين في الحزب ينتهجون سياسات مشابهة مثل كامالا هاريس وإليزابيث وارن.
وشاركت جابارد البالغة 37 عاما في حرب العراق وتتسم علاقاتها بالحزب بالتقلب وستنضم بذلك إلى قائمة الديمقراطيين الليبراليين الذين يسعون للحصول على ترشيح الحزب للمنصب.
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