نائبة أمريكية جديدة تنضم إلى لائحة السباق الرئاسي الأمريكي

أعلنت النائبة الديمقراطية الأمريكية تولسي جابارد، يوم أمس السبت، ترشحها رسميا إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجري في العام المقبل.

© REUTERS / POOL سيدة أخرى تعلن وقوفها أمام ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

وأطلقت جابارد حملتها الانتخابية رسميا من هاواي التي مثلتها في الكونغرس منذ عام 2013. وجابارد أمريكية تنحدر من أصول من ساموا وهي أول هندوسية تنتخب نائبة في الكونغرس.

وذكرت قناة "سي أن أن" الأمريكية أن جابارد ستخوض منافسة قوية حيث قالت لأنصارها إنها تخوض منافسة في مواجهة ساسة أقوياء وشركات جشعة وتعهدت باستعادة الكرامة والشرف والاحترام للرئاسة.

وأضافت قائلة "انضموا لي في وضع روح الخدمة هذه فوق الذات في الصدارة والوقوف ضد قوى الجشع والفساد".

وتواجه جابارد منافسة قوية مع مرشحين آخرين في الحزب ينتهجون سياسات مشابهة مثل كامالا هاريس وإليزابيث وارن.

وشاركت جابارد البالغة 37 عاما في حرب العراق وتتسم علاقاتها بالحزب بالتقلب وستنضم بذلك إلى قائمة الديمقراطيين الليبراليين الذين يسعون للحصول على ترشيح الحزب للمنصب.