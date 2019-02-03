قتلى ومصابين بحادث خروج قطار عن مساره في الهند

قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 24 آخرين، اليوم الأحد، في حادث خروج قطار عن مساره شمال شرقي الهند.

ونقلت صحيفة تريبيون اليومية أن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 24 آخرين إثر انحراف11 عربة من القطار عن المسار، موضحة أن "الحادث وقع في الساعة 3:58 بالتوقيت المحلي بسبب انشقاق القضبان الحديدية لسكة الحديد".

#SeemanchalExpress accident LIVE updates: 7 dead, 24 injured as train derails; PM expresses condolenceshttps://t.co/XXxa90g8BH pic.twitter.com/HsiPsrkERg — Business Today (@BT_India) February 3, 2019

وبحسب الصحيفة، فإن "القطار كان يجري بسرعة قصوى وكان مليئا بالركاب بطريقة فوق المسموح لها قانونيا".

كما أوضحت الصحيفة أن "كل الرحلات التالية على هذا الخط تم إلغاؤها".