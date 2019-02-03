هكذا شكرت زوجة أردوغان العاهل الأردني والملكة رانيا

وجهت أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الشكر للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وعقيلته الملكة رانيا العبد الله على زيارتهما تركيا.

وغردت أردوغان عبر حسابها على "تويتر" بصور لها مع زوجها وملك الأردن وعقيلته، وكتبت معها: "أمضينا أمسية إسطنبولية جميلة مع ملك الأردن عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا العبد الله، أشكر صاحبي الجلالة على زيارتهما الكريمة".

Ürdün Kralı II.Abdullah ve Kraliçe Rania el Abdullah ile güzel bir İstanbul akşamı geçirdik.Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.



We had a lovely Istanbul evening with Their Majesties King Abdullah II and Queen Rania Al Abdullah.

I thank Their Majesties for their kind visit. pic.twitter.com/RHRqfTo67y — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 2, 2019

وحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني: فإن الملك عبدالله الثاني قام أمس السبت مع الملكة رانيا العبد الله، بزيارة إلى تركيا تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

© AP Photo / Manish Swarup العاهل الأردني يجري زيارة رسمية إلى تركيا ومن ثم تونس

ومن تركيا سيتوجه الملك ترافقه الملكة إلى تونس اليوم الأحد، في زيارة يجري خلالها مباحثات مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وتستضيف تونس في آذار/ مارس المقبل القمة العربية، وزار العاهل الأردني العراق في منصف الشهر الفائت، بعد عشر سنوات من زيارته السابقة.