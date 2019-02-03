هكذا شكرت زوجة أردوغان العاهل الأردني والملكة رانيا

وغردت أردوغان عبر حسابها على "تويتر" بصور لها مع زوجها وملك الأردن وعقيلته، وكتبت معها: "أمضينا أمسية إسطنبولية جميلة مع ملك الأردن عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا العبد الله، أشكر صاحبي الجلالة على زيارتهما الكريمة".
Ürdün Kralı II.Abdullah ve Kraliçe Rania el Abdullah ile güzel bir İstanbul akşamı geçirdik.Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 2, 2019
We had a lovely Istanbul evening with Their Majesties King Abdullah II and Queen Rania Al Abdullah.
I thank Their Majesties for their kind visit. pic.twitter.com/RHRqfTo67y
وحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني: فإن الملك عبدالله الثاني قام أمس السبت مع الملكة رانيا العبد الله، بزيارة إلى تركيا تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتستضيف تونس في آذار/ مارس المقبل القمة العربية، وزار العاهل الأردني العراق في منصف الشهر الفائت، بعد عشر سنوات من زيارته السابقة.
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