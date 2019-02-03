غوايدو يدعو المعارضة الفنزويلية إلى مظاهرات ضخمة في كاراكاس

دعا رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، المعارضة، إلى تنظيم مظاهرات جديدة ،يوم 12 فبراير/شباط الجاري.

وعمت أمس المظاهرات المؤيدة والمعارضة للرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، شوارع العاصمة، كاراكاس. وذلك بحسب وكالة "الأناضول".

© Photo/ Twitter, Nicolas Maduro أمريكا تدعو الجيش الفنزويلي لدعم غوايدو وفي خطاب ألقاه أمام أنصاره، دعا غوايدو المعارضة إلى تنظيم مظاهرات ضخمة ضد الرئيس مادورو، يوم 12 فبراير/شباط، الذي يحتفل فيه الفنزوليون بـ "يوم الشباب".

وأكد غوايدو أن المظاهرات المناهضة لحكم مادورو ستستمر، حتى تحقيق المعارضة أهدافها.

وتشهد فنزويلا توترا، منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر إعلان زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وإعلان مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وبالمقابل، أيدت كل من تركيا وروسيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.