الحرس الثوري: إذا تآمرت علينا أوروبا صواريخنا ستكون الرد

وقال سلامي: "إن قدراتنا الصاروخية واحدة من أركان قوة الردع الإيرانية، ولا يمكن لأحد كبحها، في ظل التهديدات التي يتعرض لها البلد".
وتابع سلامي، "أوصي الجميع ألا يفاوضونا حول قدراتنا الصاروخية".
وبشأن الانسحاب الأمريكي من سوريا، قال سلامي، "هذا القرار الأمريكي لم يكن خيارا، وإنما كان اضطرارا لتجنب المزيد من الهزائم".
وحذر القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني إسرائيل من أنه لا عمق استراتيجي لها، وأنه يسوق نفسه باتجاه الفناء، مضيفا أن الإسرائيليين إذا أرادوا شن حرب محدودة علينا فإنها لن تبقى محدودة، وأن لو أشعلوها فسيكون فيها هلاكهم.
واختتم العميد سلامي: "لو لم نحارب الإرهاب لكانت التفجيرات تهز قلب أوروبا وعلى الأوروبيين أن يشكروا تصدينا للإرهاب".
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