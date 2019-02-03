نتنياهو يوجه تحذيرا جديدا إلى إيران

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأحد، رسالة تحذير قوية إلى إيران.

وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، إنه لديّ رسالة واضحة إلى الطغاة في طهران-نعلم ما تقومون به ونعلم أين تقومون بذلك. سنواصل العمل ضد إيران بكل الوسائل المتاحة لنا بغية ضمان أمننا ومستقبلنا.

يحييون في إيران اليوم الذكرى ال40 للثورة الإسلامية ويحاولون الافتخار بصاروخ جديد. إيران تصرح بأنها تعتزم تدمير إسرائيل. لديّ رسالة واضحة إلى الطغاة في طهران–نعلم ما تقومون به ونعلم أين تقومون بذلك. سنواصل العمل ضد إيران بكل الوسائل المتاحة لنا بغية ضمان أمننا ومستقبلنا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 3, 2019

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، جاء فيها أنه في الوقت الذي تحتفل إيران اليوم بالذكرى الـ40 للثورة الإسلامية، فإن الإيرانيين يحاولون الافتخار بصاروخ جديد، ويقصد صاروخ "هويزة".

وأضاف نتنياهو في تغريدته: "إيران تصرح بأنها تعتزم تدمير إسرائيل، لذا سنواصل العمل ضد إيران بكل الوسائل المتاحة لنا، بغية ضمان أمننا ومستقبلنا".

قلت في جلسة الحكومة الأسبوعية: شرعنا خلال نهاية الأسبوع في إقامة حاجز بري على امتداد حدودنا مع قطاع غزة الذي سيحبط تسلل الإرهابيين برا من غزة إلى داخل أراضينا.



إذا لم يتم الحفاظ على الهدوء في غزة سنتخذ قرارات أيضا في فترة الانتخابات ولن نتردد في التحرك. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 3, 2019

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تغريدة أخرى لاحقة: "قلت في جلسة الحكومة الأسبوعية: شرعنا خلال نهاية الأسبوع في إقامة حاجز بري على امتداد حدودنا مع قطاع غزة، الذي سيحبط تسلل الإرهابيين برا من غزة إلى داخل أراضينا، إذا لم يتم الحفاظ على الهدوء في غزة سنتخذ قرارات أيضا في فترة الانتخابات، ولن نتردد في التحرك".

ونجحت إيران في إطلاق صاروخ "هويزة" أمس السبت، وهو ما تسبب في قلق وتوتر للطرفين، الإسرائيلي والأمريكي.

وكان الموقع الاستخباراتي العبري "ديبكا"، قد أكد مساء أمس السبت، أنه ليس لدى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أنظمة دفاعية فعالة للتصدي للصاروخ الإيراني الجديد "هويزة"، والذي يتخطى مداه 1350 كيلومتر.