تعليق ناري من نتنياهو على انضمام "حزب الله" إلى الحكومة اللبنانية الجديدة

وأضاف: "من المهم أن نرسل هذه الرسالة… نحن لا ندافع عن أنفسنا فحسب، بل عن جيراننا وسلامنا العالمي".
وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، علق على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. وقال: "نبارك للحكومة اللبنانية الجديدة"، مضيفا: "أصبحت في لبنان حكومة جديدة و"حزب الله" جزء منها، ولم يعد هناك ذرائع للسكوت على انتهاكاته وأفعال".
وعقدت الحكومة اللبنانية جلستها الأولى، يوم أمس السبت 2 فبراير/ شباط، برئاسة الرئيس ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، في القصر الجمهوري في بعبدا.
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