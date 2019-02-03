حزب "الحمر" اليساري يطلق حملته الانتخابية في جنوب أفريقيا

قبيل بدء الانتخابات في جنوب أفريقيا أطلق حزب مقاتلي الحرية الاقتصادية وعودا بتوفير فرص عمل ومصادرة الأراضي دون تعويضات في احتشاد للترويج لبيانه الانتخابي.

وذكرت وكالة " أخبار أفريقيا " أن الاحتفال الحاشد للحزب الذي نظم في العاصمة اعتمد في خطابه على على مكافحة الفساد وسيطرة الدولة على الاقتصاد في مواجهة حكومة حزب المؤتمر الوطني.

واجتذب الحزب، منذ تأسيسه في 2013، أغلب مؤيديه من بين فقراء الريف ودعا إلى تأميم المناجم والبنوك والقطاعات الاستراتيجية فضلا عن مصادرة الأراضي دون تعويضات.

ومهد البرلمان الطريق أمام تغيير الدستور بما يسمح بمصادرة الأراضي دون تعويضات وليس من المتوقع صدور قرار نهائي حتى ما بعد الانتخابات.