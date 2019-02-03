إيران تكشف حقيقة استخدامها الأقمار الصناعية في الأنشطة الصاروخية

كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، اليوم الأحد، عن الهدف من الأنشطة الفضائية الإيرانية.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قال جهرمي، "يقولون كذبا إن أهداف الأقمار الصناعية الإيرانية صاروخية، لأن مرجعين دوليين أكدا في تقارير لهما بعد إجراء الدراسات اللازمة، بأن أهداف الأنشطة الفضائية الإيرانية سلمية.

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وأكد، أن دقة الصور التي سيلتقطها القمر الصناعي "دوستي" — وتعني الكلمة الصداقة — بعد إطلاقه إلى الفضاء ووضعه في المدار، ستكون بوضوح 10 أمتار كمعدل.

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، أنه ينبغي أن نتسلم القمر الصناعي "ظفر" خلال شهر أغسطس / آب المقبل، حسب المتفق عليه (مع الجهة المصنعة) وسيوضع في جدول أعمال الإطلاق.

وحول نفقات صناعات الأقمار الصناعية صرح بأن القمر الصناعي "بيام" بلغت نفقاته خلال 10 أعوام من عملية صنعه 1.2 مليون يورو، وستكون نفقات القمر الصناعي "دوستي" أقل من ذلك والقمر الصناعي "ظفر" بهذا المستوى تقريبا.