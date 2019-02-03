فرنسا: سنعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا اليوم إذا لم يعلن مادورو الانتخابات

أعلنت فرنسا، اليوم الأحد، أنها تعتزم الاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا مؤقتا، إذا لم يعلن الرئيس نيكولاس مادورو عن اجراء انتخابات رئاسية مساء اليوم.

وذكرت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسي، بحسب وكالة "رويترز"، "إذا لم يلتزم مادورو في هذه الليلة بتنظيم انتخابات رئاسية، عندئذ ستعتبر فرنسا خوان غوايدو له الشرعية لتنظيمها في وسنعتبره رئيسا مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات شرعية في فنزويلا".

© REUTERS / Marco Bello مادورو يقترح تبكير موعد الانتخابات البرلمانية

كما أعربت الوزيرة عن رفض بلادها لاقتراح مادورو بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة ووصفتها بأنها "مهزلة".

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد دعا، أمس السبت، إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة مبكرة في البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" أن مادورو اقترح إجراء انتخابات نيابية مبكرة في البلاد على أن تجرى العام الحالي، بدلا من الانتخابات التي كان مقرر لها في الأصل عام 2020.

وكان رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للدولة، أكد استعداده للدخول في مفاوضات، شرط وضع رحيل الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو، على طاولة البحث.

وقال غوايدو، في رسالة موجهة إلى رئيسي المكسيك، أندرس مانويل لوبيز أوبرادور، والأوروغواي تاباري فاسكيز، إن "المفاوضات تعنينا في حال كان الهدف منها تحديد شروط إنهاء اغتصاب السلطة ما سيتيح نقل السلطة، وإطلاق عملية انتقالية تؤدي إلى انتخابات حرة"، وذلك وفقا لوكالة "فرانس برس".