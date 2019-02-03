فرنسا تعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا في هذه الحالة

وقالت ناتالي لوازو لمحطة "إل سي آي" التلفزيونية: "إذا لم يلتزم (الرئيس) مادورو بحلول مساء اليوم بتنظيم انتخابات رئاسية، ستعتبر فرنسا أن من حق خوان جوايدو تنظيمها وستعتبره رئيسا مؤقتا لحين (إجراء) انتخابات مشروعة في فنزويلا".

© AFP 2018 / Juan Barreto غوايدو يدعو المعارضة الفنزويلية إلى مظاهرات ضخمة في كاراكاس

ورفضت اقتراح مادورو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، ووصفته بأنه "مهزلة".

وأعلن رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، نفسه يوم 23 يناير/كانون الثاني الماضي، رئيسا مؤقتا للدولة لفترة عمل الحكومة المؤقتة، وذلك على خلفية احتجاجات قامت بها قوى المعارضة. كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأخرى اعترافها بغوايدو.

على الجانب الآخر، أعلن مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، متهما واشنطن بتدبير محاولة انقلاب ضده.

ودعت الولايات المتحدة الأمريكية الجيش الفنزويلي للانضمام إلى صفوف زعيم المعارضة خوان غوايدو.

ومن جانبها، أعلنت روسيا والمكسيك وبوليفيا وكوبا والصين عن تأييدها لمادورو، ووصفت موسكو ما يجري في فنزويلا بشبه انقلاب بمشاركة دول أجنبية.