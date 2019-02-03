قبل زيارته للإمارات... بابا الفاتيكان يطلب الصلاة من أجله

طلب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، من محبيه، الصلاة من أجله، وذلك قبل سفره إلى الإمارات العربية المتحدة، في زيارته التاريخية لشبه الجزيرة العربية.

وغرد عبر حسابه على "تويتر": أنا على وشك المغادرة إلى الإمارات العربية المتحدة، وهي البلد التي أزورها كأخ، من أجل كتابة صفحة من الحوار معا، والسفر في مسارات السلام سويا، فلتصلوا من أجلي".

I am about to leave for the United Arab Emirates. I am visiting that Country as a brother, in order to write a page of dialogue together, and to travel paths of peace together. Pray for me! — Pope Francis (@Pontifex) February 3, 2019

وقبل بدء رحلته للإمارات، دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الأطراف المتحاربة في اليمن إلى إنهاء الأزمة الإنسانية، واحترام اتفاقات الهدنة.

© AP Photo / Uncredited بابا الفاتيكان يوجه دعوة عاجلة من الإمارات بشأن الحرب في اليمن

وقال البابا فرنسيس، قبيل مغادرته الفاتيكان، إن " الشعب اليمني أٌنهك من الصراع الطويل، والكثير من الأطفال يعانون من الجوع، وغير قادرين على الحصول حتى على فتات الطعام"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

​ويتوجه البابا، في زيارة للإمارات تستمر من اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء، كما يصل شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، الدكتور أحمد الطيب، في وقت سابق، اليوم، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، لعقد قمة مع البابا فرانسيس.

وتحظى زيارة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان باهتمام غير مسبوق، حيث تعد الزيارة الأولى لأحد باباوات الفاتيكان إلى شبه الجزيرة العربية.