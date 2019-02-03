دولة جديدة تنضم إلى حلف الناتو

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أنه سيتم توقيع البروتوكول الذي يشكل المرحلة النهائية من انضمام مقدونيا الشمالية للحلف يوم الأربعاء المقبل.

وقال ستولتنبرغ في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، أنه سيجري التوقيع على بروتوكول انضمام مقدونيا الشمالية للحلف في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الأربعاء المقبل.

© AFP 2018 / John Thys ستولتنبرغ: "الناتو" لا يعتزم نقل أسلحة نووية جديدة إلى أوروبا

وأشار إلى أن المراسم ستعقد بحضور وزير الخارجية المقدوني نيكولا ديميتري.

وبحسب "الأناضول"، فقد أصبح الطريق مفتوحا أمام مقدونيا للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، بعد مصادقة برلمانها وبرلمان اليونان على اتفاقية تغيير اسمها إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية".

وفي يونيو/حزيران الماضي، وقعت سكوبيه مع أثينا، اتفاقا لتغيير اسم مقدونيا إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية"، ما وضع حدا لنزاع استمر لعقود وأثار احتجاجات على جانبي الحدود بينهما.

يذكر أن حلف الناتو دخل مرحلة التوسيع على نطاق شاسع بعد انهيار كل من الاتحاد السوفياتي السابق وحلف وارسو. وشهدت الفترة بين أعوام 1999 و2009 انضمام كافة الدول — الأعضاء سابقا في الحلف الشرقي تقريبا، إلى حلف الناتو، باستثناء الجمهوريات الأربع من تشكيل يوغوسلافيا السابقة (صربيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك ومقدونيا) بالإضافة إلى دول البلطيق الثلاث.