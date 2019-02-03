نتنياهو: هناك تغير كبير يطرأ في الشرق الأوسط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ظهر اليوم، الأحد، إن هناك تغيرا كبيرا يطرأ في الشرق الأوسط.

ونشر نتيناهو تغريده له على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، جاء فيها أن التغير الكبير الذي يطرأ على منطقة الشرق الأوسط، يعزى إلى صعود ما أسماه بـ"الثيوقراطية" العدوانية في إيران، مدعيا أنها تسعى إلى احتلال الشرق الأوسط، وإلى تدمير إسرائيل والاستحواذ على أجزاء كبيرة أخرى من العالم.

قلت لبعثة سفراء أجانب معتمدين لدى الأمم المتحدة: يطرأ تغير كبير في الشرق الأوسط وهو عبارة عن صعود الثيوقراطية العدوانية في إيران التي تسعى إلى احتلال الشرق الأوسط وإلى تدمير إسرائيل وإلى الاستحواذ على أجزاء كبيرة أخرى من العالم. pic.twitter.com/oRbwTBSGst — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 3, 2019

وتابع نتنياهو: "نحن ملتزمون بحال دون هذا العدوان، وبهذا ندافع ليس عن إسرائيل فحسب، بل عن الدول المجاورة لنا، وعن سلامة العالم أجمع أيضا".

قلت لأعضاء البعثة: نحن ملتزمون بحال دون هذا العدوان وبهذا ندافع ليس عن إسرائيل فحسب بل عن الدول المجاورة لنا وعن سلامة العالم أجمع أيضا". pic.twitter.com/VtSpHe0U1G — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 3, 2019

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال لقاءه بأكثر من 40 سفيرا أجنبيا معتمدا لدى الأمم المتحدة، ليتفقدوا "أنفاق" حزب الله اللبناني بالجبهة الشمالية الإسرائيلية، يقودهم السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون.