ولي عهد البحرين والسفير الروسي يستعرضان علاقات التعاون الثنائية

استعرض ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وسفير روسيا الاتحادية لدى المنامة، إيغور كريمنوف، اليوم الأحد، علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين.

© Sputnik . وزير خارجية البحرين يشن هجوما عنيفا على نصر الله

وبحسب وكالة أنباء البحرين " بنا "، أكد ولي العهد البحريني أهمية مواصلة تعزيز هذه العلاقات، بما يعكس تنامي وازدهارها، لافتا إلى أنها تلقى كل الدعم والرعاية من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

جاء اللقاء بمناسبة تعيين كريمنوف سفير روسيا الاتحادية لدى مملكة البحرين، حيث رحب الأمير سلمان بن حمد بالسفير الروسي، وأعرب عن تمنياته له بالتوفيق في أداء مهامه، ومواصلة تطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

من جانبه، أعرب السفير كيرمنوف عن شكره وتقديره لولي العهد البحريني، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على ما لقيه من حفاوة وترحيب، وعلى الاهتمام الذي يوليه سموه بتطوير العلاقات البحرينية — الروسية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها، إلى جانب أهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتشهد العلاقات بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية تطورا متواصلا، حيث وقع البلدان اتفاقيات ومذكرات تفاهم في كثير من المجالات، من بينها اتفاقية للتعاون بين جامعتي البحرين وموسكو الحكومية للعلاقات الدولية، واتفاقية للتعاون العسكري الفني، وتأسيس مجلس أعمال بحريني — روسي مشترك.