خطوة عسكرية إسرائيلية جديدة بشأن غزة (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن الشروع في خطوة عسكرية جديدة مع قطاع غزة.

ونشر شمعون آران، المعلق العسكري لهيئة البث الإسرائيلية "كان" (باللغة العبرية)، تغريدة له، ظهر اليوم، الأحد، جاء فيها أن الجيش الإسرائيلي شرع في إقامة سياج جديد سيقام فوق الحاجز المضاد للأنفاق أسفل الأرض، وذلك لمنع تسلل المقاتلين الفلسطينيين إلى المواقع العسكرية المجاورة لحدود قطاع غزة.

תיעוד:

החלו העבודות להקמת המכשול העילי בגבול רצועת עזה.



המכשול יוקם על תוואי המכשול התת-קרקעי, יהיה באורך 65 ק"מ ויתנשא לגובה של כ-6 מ'.

תוואי המכשול העילי יתחבר בחלקו המערבי למכשול הימי החדש שהוקם סמוך לחוף זיקים, ויגיע למעבר 'כרם שלום' @MoDIsrael



צילום: דוברות משרד הביטחון pic.twitter.com/xUM6g3McT1 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) February 3, 2019

وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن طول السياج الجديد 65 كيلومترا، وبارتفاع 6 أمتار، وسيزود بوسائل تكنولوجية.

وأفادت الوزارة الإسرائيلية بأن العمل في الحاجز الأرضي سيستمر بالتوازي مع السياج العلوي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إقامته نهاية العام الجاري.