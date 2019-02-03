ترامب: مادورو طلب مقابلتي لكنني رفضت

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، طلب مقابلته، لكنه رفض ذلك.

وذكر ترامب، في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، إجابة عن سؤال حول تفاوضه شخصيا مع مادورو لإقناعه بالتنحي "حسنا، هو طلب لقائي، لكنني رفضت ذلك، لقد أصبحنا بعيدين تماما الآن".

© AFP 2018 / Federico PARRA فرنسا: سنعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا اليوم إذا لم يعلن مادورو الانتخابات

وتابع ترامب "لديك شاب شغوف وحيوي الآن، لكن لديك أيضا أشخاص في نفس المجموعة، وهذا أمر من ناحية الديمقراطية، فهو ديمقراطي للغاية".

وأضاف ترامب إجابة عن الأسباب التي قد تدفعه للتدخل عسكريا في فنزويلا "حسنا، لا أريد أن أقول ذلك، لكنه خيار مطروح".

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد دعا، أمس السبت، إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدةمبكرة في البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" أن مادورو اقترح إجراء انتخابات نيابية مبكرة في البلاد على أن تجرى العام الحالي، بدلا من الانتخابات التي كان مقرر لها في الأصل عام 2020.