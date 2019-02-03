ترامب: مادورو طلب مقابلتي لكنني رفضت

وذكر ترامب، في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، إجابة عن سؤال حول تفاوضه شخصيا مع مادورو لإقناعه بالتنحي "حسنا، هو طلب لقائي، لكنني رفضت ذلك، لقد أصبحنا بعيدين تماما الآن".
وأضاف ترامب إجابة عن الأسباب التي قد تدفعه للتدخل عسكريا في فنزويلا "حسنا، لا أريد أن أقول ذلك، لكنه خيار مطروح".
وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد دعا، أمس السبت، إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدةمبكرة في البلاد.
ونقلت وكالة "رويترز" أن مادورو اقترح إجراء انتخابات نيابية مبكرة في البلاد على أن تجرى العام الحالي، بدلا من الانتخابات التي كان مقرر لها في الأصل عام 2020.
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