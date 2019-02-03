ترامب: مستعد لإعادة قوات بلاده لسوريا وأفغانستان بعد الانسحاب إذا اقتضى الأمر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاستخبارات الأمريكية ستبقى في أفغانستان بعد انسحاب قوات الولايات المتحدة من البلاد.

القاهرة — سبوتنيك. أكد الرئيس الأمريكي، اليوم الأحد، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، أنه على استعداد لإعادة قواته بلاده إلى سوريا وأفغانستان إذا ظهرت الحاجة لذلك حال عودة ظهور الجماعات المتطرفة.

© Sputnik . Sergey Guneev ترامب: مادورو طلب مقابلتي لكنني رفضت

وقال ترامب "بسؤاله عن احتمال عودة ظهور الجماعات المتطرفة مثل تنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين، بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وأفغانستان، "سوف نعود إذا اضطررنا لذلك، فلدينا طائرات فائقة السرعة وطائرات شحن جيدة للغاية، يمكننا العودة بسرعة فائقة".

وبسؤاله عما إذا كان ثمة سيناريو يترك فيه قوات محدودة في أفغانستان، أجاب الرئيس الأمريكي، " نعم، سوف أترك الاستخبارات هناك، ولو تكونت هناك أوكار [للإرهابيين] سوف أفعل شيئا بشأنها".

ومن جهة أخرى أضاف ترامب إجابة عن الأسباب التي قد تدفعه للتدخل عسكريا في فنزويلا "حسنا، لا أريد أن أقول ذلك، لكنه خيار مطروح".

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد دعا، أمس السبت، إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدةمبكرة في البلاد.