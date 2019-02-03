حريق بمركز أبحاث الفضاء الإيراني يودي بحياة 3 أشخاص

Ebrahim Noroozi موقع استخباراتي: إيران تفوقت على إسرائيل وأمريكا عبر تصنيعها لأسلحة جديدة

وتابع الوزير آذري جهرمي، أنه حين إجراء مراسم في مركز أبحاث الفضاء، وقع حريق في أحد أقسام المبنى، ولم يتم الانتباه له نظرا لوقوعه بالتزامن مع المراسم، وبالتالي لقي 3 من زملائنا في المركز مصرعهم.