بالفيديو والصور... فيضانات قوية تجتاح شرقي أستراليا

ازدادت حدة الفيضانات التي تضرب جزءا من ولاية كوينزلاند في شرقي أستراليا، حيث حذر مكتب الأرصاد الجوية في البلاد من هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في المنطقة.

وقال متحدث باسم مكتب الأرصاد الجوية إن بعض السكان تم إجلاؤهم بالفعل بعد أيام من الأمطار الموسمية التي ضربت المنطقة المحيطة بمدينة تاونزفيل الساحلية في شمال الولاية. وفقا لـ "رويترز".

ولم يحدد آدم بلازاك أحد خبراء التوقعات الجوية بالمكتب عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم لكنه أضاف أن بعض المناطق وصلت إلى مستويات فيضان "كبيرة".

Catastrophic situation in @TownsvilleNQ with more flooding expected!

Feeling for everyone with so many houses inundated ☹️ #flooding #Townsville pic.twitter.com/4Va1jirCYh — Barry Gibson (@GibsonBarry) February 3, 2019

وقال "عادة ما يستمر هذا الاندفاع الموسمي لأيام قلائل لكن هذا الفيضان مستمر منذ أكثر من أسبوع ومن المتوقع أن يستمر بضعة أيام أخرى أيضا".

ومن المتوقع أن يتراوح منسوب الأمطار بين 150 و200 ملليمترا عبر تاونزفيل، اليوم السبت، وهو ما يعادل متوسط هطول الأمطار في الشهر.

وأصدرت السلطات المحلية عددا من التحذيرات من الفيضانات صباح السبت وطلبت من السكان تجنب استخدام الطرق والتفكير في الانتقال إلى مناطق أكثر ارتفاعا اذا تدهورت الأوضاع.