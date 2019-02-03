بالفيديو والصور... فيضانات قوية تجتاح شرقي أستراليا

وقال متحدث باسم مكتب الأرصاد الجوية إن بعض السكان تم إجلاؤهم بالفعل بعد أيام من الأمطار الموسمية التي ضربت المنطقة المحيطة بمدينة تاونزفيل الساحلية في شمال الولاية. وفقا لـ "رويترز".
ولم يحدد آدم بلازاك أحد خبراء التوقعات الجوية بالمكتب عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم لكنه أضاف أن بعض المناطق وصلت إلى مستويات فيضان "كبيرة".
Catastrophic situation in @TownsvilleNQ with more flooding expected!— Barry Gibson (@GibsonBarry) February 3, 2019
Feeling for everyone with so many houses inundated ☹️ #flooding #Townsville pic.twitter.com/4Va1jirCYh
وقال "عادة ما يستمر هذا الاندفاع الموسمي لأيام قلائل لكن هذا الفيضان مستمر منذ أكثر من أسبوع ومن المتوقع أن يستمر بضعة أيام أخرى أيضا".
ومن المتوقع أن يتراوح منسوب الأمطار بين 150 و200 ملليمترا عبر تاونزفيل، اليوم السبت، وهو ما يعادل متوسط هطول الأمطار في الشهر.
Townsville Flood QLD 2019, #flooding #qldweather #Townsville #flood pic.twitter.com/GV98L09lQV— Jamie (@Jamie78442272) February 2, 2019
وأصدرت السلطات المحلية عددا من التحذيرات من الفيضانات صباح السبت وطلبت من السكان تجنب استخدام الطرق والتفكير في الانتقال إلى مناطق أكثر ارتفاعا اذا تدهورت الأوضاع.
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