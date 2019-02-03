بوروشينكو يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الأوكرانية

قدم الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، اليوم الأحد، أوراق ترشحه للجنة الانتخابات المركزية، كمرشح لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية الشهر المقبل.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر الناطق باسم رئاسة الجمهورية سفياتوسلاف تسيغولكو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "في هذا اليوم الاحتفالي، قدم بيترو بوروشينكو أوراق ترشحه للرئاسة إلى لجنة الانتخابات المركزية".

© Sputnik . Grigory Sysoev موسكو: بوروشينكو كانت لديه فرصة السلام مع روسيا لكنه لم يستغلها

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن بوروشنكو عزمه الترشح لولاية ثانية في الانتخابات القادمة، والتي من المقرر إجراؤها في 31 آذار/مارس المقبل.

وبدأت الحملة الانتخابية في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفي نفس اليوم بدأت عملية ترشيح المرشحين للرئاسة وتقديم الوثائق إلى لجنة الانتخابات المركزية لتسجيلهم. وقد سجلت اللجنة بالفعل 13 مرشحاَ.

ووفقاً لاستطلاعات الرأي، ما زالت رئيسة حزب "باتكيفشينا" رئيسة الوزراء السابقة، يوليا تيموشينكو، تحتل خلال الأشهر الماضية، المرتبة الأولى في تصنيف المرشحين للرئاسة. وكانت تيموشينكو قد أعلنت مراراً أنها اعتزامها الترشح لانتخابات رئاسة الدولة، وبالفعل سلمت الوثائق اللازمة إلى لجنة الانتخابات المركزية، وتبلغ نسبة تأييد بوروشينكو، وفقاً لاستطلاعات آراء الناخبين حوالي 14 بالمئة.

كان الثري الأوكراني، بيترو بوروشينكو، قد فاز فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة الأوكرانية السابقة في أيار/مايو2014.

ويعرف بوروشينكو بـ "ملك الشوكولاتة"، لامتلاكه أكبر مصانع الحلويات في أوكرانيا، واسمها روشين.