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    مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 24 يوليو/ تموز 2014

    رئيس النمسا يصل إسرائيل لبحث مسار عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

    © AP Photo / Dan Balilty
    العالم
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    وصل الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، مساء اليوم الأحد، إلى مطار بن غورين الدولي، في زيارة رسمية لإسرائيل، والسلطة الفلسطينية تستمر خمسة أيام، لبحث مسار عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وعدد من الملفات الأخرى تخص التعاون المشترك.

    القدس — سبوتنيك. وبحسب قناة "مكان" الإسرائيلية، فإن الرئيس النمساوي دير بيلين سيلتقي خلال زيارته مع نظيره الإسرائيلي رؤوڤين ريڤلين، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو".

    الفلسطيني أحمد مناصرة
    © AFP 2018 / AHMAD GHARABLI
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    وأضافت القناة بأن "الرئيس النمساوي سيتوجه إلى رام الله في الضفة الغربية لزيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".

    وكان في استقبال الرئيس النمساوي دير بيلين لدى وصوله المطار وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي إسحق فاكنين، والسفيرة الإسرائيلية لدى ڤيينا تاليا لادور.

    وتأتي هذه الزيارة وعزم الرئيس النمساوي لقاء نظيره الفلسطيني، بحسب مراقبين، للتخفيف على ما يبدو من وطأة التوتر والجمود الذي ساد العلاقات النمساوية-الفلسطينية، وذلك منذ تولي سباستيان كورتس رئاسة الحكومة النمساوية. حيث زار كورتس إسرائيل في حزيران/يونيو الماضي، وأعلن عن مواقف داعمة لإسرائيل، دون زيارة الأراضي الفلسطينية ولقاء المسؤولين في السلطة الفلسطينية.

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    الكلمات الدلالية:
    السلام في الشرق الأوسط, الحكومة النمساوية, إسرائيل
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