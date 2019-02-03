رئيس النمسا يصل إسرائيل لبحث مسار عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وصل الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، مساء اليوم الأحد، إلى مطار بن غورين الدولي، في زيارة رسمية لإسرائيل، والسلطة الفلسطينية تستمر خمسة أيام، لبحث مسار عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وعدد من الملفات الأخرى تخص التعاون المشترك.

القدس — سبوتنيك. وبحسب قناة "مكان" الإسرائيلية، فإن الرئيس النمساوي دير بيلين سيلتقي خلال زيارته مع نظيره الإسرائيلي رؤوڤين ريڤلين، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو".

© AFP 2018 / AHMAD GHARABLI إسرائيل تفرض إجراءات عقابية على الأسرى الفلسطينيين

وأضافت القناة بأن "الرئيس النمساوي سيتوجه إلى رام الله في الضفة الغربية لزيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".

وكان في استقبال الرئيس النمساوي دير بيلين لدى وصوله المطار وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي إسحق فاكنين، والسفيرة الإسرائيلية لدى ڤيينا تاليا لادور.

وتأتي هذه الزيارة وعزم الرئيس النمساوي لقاء نظيره الفلسطيني، بحسب مراقبين، للتخفيف على ما يبدو من وطأة التوتر والجمود الذي ساد العلاقات النمساوية-الفلسطينية، وذلك منذ تولي سباستيان كورتس رئاسة الحكومة النمساوية. حيث زار كورتس إسرائيل في حزيران/يونيو الماضي، وأعلن عن مواقف داعمة لإسرائيل، دون زيارة الأراضي الفلسطينية ولقاء المسؤولين في السلطة الفلسطينية.