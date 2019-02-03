مادورو مستعد للتشاور مع الشعب حول إجراء انتخابات برلمانية مبكرة

أعلن نائب الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، استعداد القيادة الفنزويلية للاستماع لمشورة الشعب حول مسألة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، مع استمرار الضغط الدولي في ذلك الصدد والمطالبات بتنحي الرئيس نيكولاس مادورو.

© REUTERS / CARLOS BARRIA دولة ورئيسان... كيف تخطط الولايات المتحدة للتعامل مع فنزويلا

كاراكاس — سبوتنيك . وقال رودريغيز، في مؤتمر صحفي، "للإجابة عن التساؤل عما إذا كانت الانتخابات ستجري أم لا، يمكننا التشاور مع الشعب عبر الآلية التي أنشأتها الجمعية التأسيسية، ونحن بالطبع ندعو إلى حل المشكلات بشكل سلمي عبر الحوار وحل القضايا على المستوى الانتخابي".

وأدانت فنزويلا، اليوم الأحد، تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حول وجود التدخل العسكري ضمن خيارات التعامل مع أزمة مطالبة عدة دول بتنحي الرئيس نيكولاس مادورو وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة.

وقال نائب الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، في مؤتمر صحفي، "ندين ونرفض تصريحات الرئيس الأميركي…شعب فنزويلا سوف يحرس حدوده ولن يسمح بالتدخل الأجنبي بصرف النظر عن مصدره".