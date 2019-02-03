إيران... "خرمشهر" المطور يزود برأس حربي موجه

زوّدت الجيش الإيراني صاروخ "خرمشهر" الباليستي برأس حربي من النوع الموجه حتى النهاية، حيث يعد أقوى وأحدث الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وأطلق على هذا الجيل من الصواريخ "خرمشهر2" حيث تم تزويدها بالرأس الحربي الموجه بواسطة جنيحات مركبة على الرأس الحربي وفقاً لوكالة "فارس" الإيرانية.

يبلغ مدى الصاروخ 2000 كيلومتر وهو صاروخ "أرض-أرض" بطول 13 متر وقطر 1.5 متر ويزن نحو 20 طن ويستخدم فيه الوقود السائل.

وتم الكشف عن صاروخ "خرمشهر" للمرة الأولى في مراسم استعراض القوات المسلحة قبل عدة أشهر في الذكرى السنوية للدفاع المقدس، ويعتبر من أحدث الصواريخ الباليستية الإيرانية، وكان النموذج الأولي لصاروخ "خرمشهر" برأس حربي يبلغ وزنه 1800 كيلوغرام وبإمكانه حمل عدة رؤوس باليستية بدلاً من واحد.

يشار إلى أن عدة صواريخ زوّدت بهذا النوع من الرؤوس الحربية كالصاروخ "عماد" و"قدر" و"قيام".

وتشهد إيران تطوراً كبيراً في مجال الصناعات الفضائية والعسكرية والعلمية حيث أعلن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي عن تمكن صاروخ بمدى 2000 كيلومتر من إصابة هدفه بدقة عالية وسط مربع بأبعاد 30 *30.

وكشف الستار منذ فترة عن أول كبسولة مصنعة في إيران لإيفاد أول رائد إلى الفضاء الخارجي والذي من المؤمل أن يدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2025، كما تسعى إيران إلى تصنيع طائرات بسعة 8 ركاب ومن ثم العمل على تطويرها إلى سعات أكبر، هذا وقد اختبرت في شهر تموز من العام المنصرم مركبة الإطلاق الفضائية "سيمورغ فينيكس" التي يمكن استخدامها لإرسال الأقمار الصناعية إلى الفضاء.