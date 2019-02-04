سلطات لوغانسك تتهم أوكرانيا بقصف أراضيها 9 مرات خلال 24 ساعة

أعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضيها 9 مرات خلال الـ 24 الساعة الماضية.

لوغانسك —سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك الشعبية:"خلال الـ 24 ساعة الماضية، انتهكت القوات الأوكرانية نظام الهدنة 9 مرات، باستخدام قذائف هاون عيار 120 و82 ملم، وقاذفات قنابل يدوية، فضلا عن الأسلحة المركبة على ناقلات الأشخاص المدرعة ومدافع عيار ثقيل وأسلحة خفيفة".

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وأشار الممثل إلى أن أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، تعرضت للقصف بالقرب من المناطق السكنية، جليبوك، كالينوفكا، زولوتوي — 5، سوكولونيكي، مولوديوجنيا وكالينوفو-بورشفيت.

ووفقا للمتحدث، تم إطلاق حوالي 130 قذيفة وقنبلة باتجاه أراضي الجمهورية.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت، في شهر أبريل/نيسان من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير/شباط، من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.