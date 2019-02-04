سقوط طائرة على منطقة سكنية في الولايات المتحدة (فيديو)

وفقا لSun، توفي شخصان وأصيب ثلاثة عندما تحطمت طائرة اصطدمت بمنزل في ولاية كاليفورنيا.
و تحطمت الطائرة بالقرب من مدرسة الابتدائية.
وقالت هيئة الاطفاء في مقاطعة أورانج إن الحادث الذي وقع في حي يوربا ليندا اشعل النار في المنزل بعد ظهر الأحد.
A plane crashed in my neighborhood MInutes who #yorbalinda #planecrash #abcnews #cnnnews #news pic.twitter.com/ApabRhrWfB— Joshua Nelson (@JoshuaRNelson) February 3, 2019
ولم ترد على الفور معلومات عن حجم الإصابات وما إذا كان القتلى على متن الطائرة أم على الأرض.
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن الطائرة "سيسنا 414 إيه" ذات المحركين تحطمت في يوربا ليندا بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار فولرتون البلدي.
وأظهر مقطع فيديو منشور على تويتر أن سكانا مذعورين يركضون إلى منزل اشتعلت فيه النيران.
كما أظهر حطام الطائرة المتناثر على الأرض.
#UPDATE Liming Ave #WorkingFire crews still hitting hotspots, 6 adults, 1 infant displaced. A woman and her sleeping grandaughter were home when the fire broke out. No injuries. @RedCross Disaster Action Team requested, #PIO on scene, State Bureau of Fire & Arson Invest. en route pic.twitter.com/cUe9IlTWWn— OCFire Rescue (@OCFireRescue) January 29, 2019
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