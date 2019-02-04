سقوط طائرة على منطقة سكنية في الولايات المتحدة (فيديو)

تحطمت طائرة في مدينة يوربا-ليندا (كاليفورنيا، الولايات المتحدة) وسقطت على منطقة سكنية.

وفقا لSun، توفي شخصان وأصيب ثلاثة عندما تحطمت طائرة اصطدمت بمنزل في ولاية كاليفورنيا.

و تحطمت الطائرة بالقرب من مدرسة الابتدائية.

وقالت هيئة الاطفاء في مقاطعة أورانج إن الحادث الذي وقع في حي يوربا ليندا اشعل النار في المنزل بعد ظهر الأحد.

ولم ترد على الفور معلومات عن حجم الإصابات وما إذا كان القتلى على متن الطائرة أم على الأرض.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن الطائرة "سيسنا 414 إيه" ذات المحركين تحطمت في يوربا ليندا بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار فولرتون البلدي.

وأظهر مقطع فيديو منشور على تويتر أن سكانا مذعورين يركضون إلى منزل اشتعلت فيه النيران.

كما أظهر حطام الطائرة المتناثر على الأرض.