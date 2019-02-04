وزير سابق: الغرب خدع أوكرانيا وتركها غارقة بمشاكلها

رأى وزير النقل والاتصالات الأوكراني السابق، يفغيني تشيرفونينكو، اليوم الاثنين، أن الغرب خدع بلاده، حيث تركت كييف غارقة بمشاكلها.

موسكو — سبوتنيك. وقال تشيرفونينكو في حديث لقناة "أوكرانيا 112": لقد خدعونا، في ظل الدمار السياسي نتوجه إلى أوروبا، ونذهب إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لقد تركنا وحدنا مع أنفسنا ومع مشاكلنا، لم نلجأ إلى المجموعة الاقتصادية الأوراسية في الشرق، ولا يُسمح لنا بالالتحاق بالاتحاد الأوروبي أو بحلف شمال الأطلسي، وما هذا إلا هراء، بأننا سنكون هناك قريبا [في الاتحاد الأوروبي و"الناتو"]".

وأعرب عن اعتقاده أن الدول الغربية ستستخدم أوكرانيا "كعامل مزعج للشرق".

© Sputnik . Sergey Guneev موسكو لا تستبعد قيام أوكرانيا باستفزازات جديدة في عام 2019

واعتمد البرلمان الأوكراني، في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بناء على اقتراح الرئيس الأوكراني، في القراءة الأولى مشروع إدخال تعديلات في دستور البلاد تحدد "مسار أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وتتضمن مقترحات بوروشينكو إدخال تعديلات على الديباجة، وعدد من المواد وإدخال أحكام مؤقتة في دستور البلاد من شأنها أن "تُثبت خيار أوكرانيا ومكانتها كعضو في الأسرة الأوروبية"، وكذلك نهج أوكرانيا نحو الاندماج في حلف الناتو، ويتوجب على الرئيس، ومجلس الوزراء والبرلمان الالتزام بهذا المسار.

وتسعى كييف منذ فترة طويلة لكي يتم منح أوكرانيا آفاق عضوية في الاتحاد الأوروبي. ويصر الجانب الأوكراني على إدراج هذه الملاحظة في اتفاق الشراكة (مع الاتحاد الأوروبي)، ولكن هذا لم يحدث. وتعلن القيادة الأوكرانية باستمرار أن المسار نحو التكامل الأوروبي والأوروبي — الأطلسي لم يتغير، وتتوقع مستقبلا عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.

وتجدر الإشارة إلى أن المفوض الأوروبي لشؤون سياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، يوهانس خان ، قد أعلن أنه من غير الواقعي الحديث عن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي في السنوات القادمة.

وكان البرلمان الأوكراني اعتمد، في كانون الأول/ديسمبر عام 2014، تعديلا قانونياً يقضي بالتخلي عن حالة عدم الانحياز في الدولة، وانتهاج عقيدة عسكرية جديدة للبلاد حتى عام 2020، تقضي بالوصول لتوافق كامل للقوات المسلحة مع معايير الناتو. وتم توقيع "خارطة عمل" بين أوكرانيا والناتو خلال زيارة بوروشينكو إلى بروكسل في منتصف كانون الأول/ديسمبر عام 2015، للتعاون التقني والدفاعي. وفي حزيران/يونيو عام 2016، تم اعتماد تعديلات قانونية إضافية، تنص على أن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو هو هدف من أهداف السياسة الخارجية للبلاد.