روحاني يشيد بموافقة البرلمان على اتفاقية "فاتف"

طهران-سبوتنيك. قال روحاني في جلسة البرلمان الإيراني لإعطاء الثقة لوزير الصحة، حسبما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية: "هذه الخطوة من قبل البرلمان سوف تكتب في تاريخ إيران".

© AFP 2018 / JUSTIN TALLIS السفير الإيراني لدى بريطانيا: ليس من حق أوروبا فرض شروط على إيران

وأضاف: "لأننا دائما كنا في الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب ويجب ألا ندع القوى الكبرى والبعض من الذين تلطخت أيديهم بدماء الناس والإرهاب على مدى التاريخ،

يدعون بأنهم يحاربون الإرهاب بصورة مالية ويجب أن لا نعطيهم أي أعذار ليهينوننا".

وكان السفير الإيراني في بريطانيا، حميد بعيدي نجاد، قال في وقت سابق، إنه ليس من حق أوروبا فرض شروط على إيران ضمن القناة المالية المعلنة للتعامل مع الجمهورية الإسلامية".

وقال نجاد عبر "تويتر"، اليوم الأحد 3 فبراير / شباط: "لا يحق لأوروبا أن تضع شروطا للقناة المالية الجديدة، وهذه الخطوة التي تأخر القيام بها هي في اتجاه تنفيذ وعودهم ضمن الاتفاق النووي".

وأعلن وزراء خارجية فرنسا، ألمانيا وبريطانيا، يوم 31 يناير / كانون الثاني الماضي، بعد أول يوم اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بوخارست، عن إحداث آلية مشتركة للتعامل المالي مع إيران.