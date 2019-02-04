إسبانيا تعترف رسميا بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا

أعلنت إسبانيا، اليوم الاثنين، باعترافها رسميا برئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

القاهرة — سبوتنيك. وقال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في جلسة للحكومة: "تعلن حكومة إسبانيا أنها تعترف رسميا برئيس البرلمان الفنزويللي، السيد غويدو ماركيز، رئيسا انتقاليا لفنزويلا".

واعترفت بريطانيا وإسبانيا اليوم الاثنين، برئيس البرلمان الفنزويلي خواند غوايدو رئيس مؤقتا للبلاد، عقب انتهاء مهلة الأيام الثمانية التي منحتها للرئيس الفنزويلي للدعوة لانتخابات رئاسية جديدة في الجمهورية البوليفارية.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمي هانت، على "تويتر"، "مع مرور مهلة الأيام الثمانية لم يدع نيكولاس مادورو لانتخابات الرئاسية. لذا فإن المملكة المتحدة إلى جانب الحلفاء الأوروبيين تعترف الآن بغوايدو كرئيس دستوري مؤقت حتى يمكن إجراء انتخابات نزيهة. دعونا نأمل أن يقربنا هذا من إنهاء الأزمة الإنسانية".

وكان مصدر دبلوماسي في بروكسل قد أعلن، اليوم الاثنين 4 فبراير/شباط، أن إيطاليا استخدمت حق الفيتو ضد بيان الاتحاد الأوروبي حول الاعتراف بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "وفق للمعلومات التي لدي فإن إيطاليا، خلال لقاء غير رسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يومي 31 يناير/كانون الثاني- 1 فبراير/شباط في بوخارست، استخدمت حق الفيتو ضد بيان الاتحاد الأوروبي الذي كان من المفترض أن تعلنه فيديريكا موغيريني، والذي يعلن فيه الاتحاد الأوروبي اعترافه بغوايدو في حال لم تنظم انتخابات رئاسية جديدة".