الإضراب يتسبب في إلغاء 58 رحلة في مطار هامبورغ الألماني

تسبب إضراب قام به موظفو قطاع الخدمات الأرضية في مطار هامبورغ الألماني في إلغاء أكثر من 50 رحلة.

وقالت وكالة "الأناضول"، إن إدارة المطار قررت إلغاء هذا العدد من الرحلات من بين 388 رحلة مغادرة ووصول مقررة، اليوم الاثنين.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أنها لا تستبعد إلغاء مزيد من الرحلات.

#عاجل | إلغاء أكثر من 50 رحلة بمطار هامبورغ الألماني بسبب إضراب موظفين #المانيا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ٤ فبراير ٢٠١٩

وكانت نقابة "فيردي"، التي تمثل عمال الخدمات بالمطارات الألمانية، دعت إلى الإضراب لمدة يوم كامل، من مساء الأحد حتى مساء الاثنين.

وتطالب النقابة برفع أجور نحو ألف من موظفي الخدمات الأرضية بالمطار.

وتسعى النقابة لتعميم زيادة في الأجور، قدرها 275 يورو (315 دولارا) شهريا لكل عامل.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أضرب موظفو الأمن في ست مطارات ألمانية عن العمل ليوم واحد، بدعوة من النقابة نفسها، للمطالبة بزيادة الأجور، مما تسبب في إلغاء عشرات الرحلات.