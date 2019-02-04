العثور على جثمان أحد ضحايا طائرة سالا المنكوبة

وكان سالا والطيار، ديفيد إبوتسون، على متن الطائرة الصغيرة، التي اختفت من الرادار في 21 يناير/ كانون الثاني، أثناء توجهها من فرنسا إلى كارديف في ويلز.
وكان المهاجم الأرجنتيني المولد (28 عاما) في طريقه من نانت في غرب فرنسا مع طياره الخاص لأول مشاركة له مع فريقه الجديد كارديف سيتي عندما اختفت الطائرة فوق القنال الإنجليزي يوم 21 يناير/ كانون الثاني.
وعلقت السلطات عمليات البحث عن الطائرة، الخميس الماضي، بعد أن أعلن المنقذون أنه لا توجد تقريبا أي فرص للعثور على سالا والطيار حيين، إثر اختفاء الطائرة.
وأطلق وكيل أعمال اللاعب، حملة إلكترونية لجمع التبرعات، شارك فيها أكثر من 1700 شخص. وترجح التقارير وفاة سالا بعد أن غرق في البحر.
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