السلطة القضائية الإيرانية: 50 ألف سجين سيشملهم العفو أو تخفيف الحكم

كشفت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، أنها بصدد الإفراج أو تخفيف العقوبة عن 50 ألف سجين، بمناسبة ذكرى انتصار الثورة.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أعلن رئيس السلطة القضائية، آية الله صادق آملي لاريجاني، أن 50 ألف سجين سيشملهم العفو أو تخفيف الحكم لمناسبة "عشرة الفجر" ذكرى انتصار الثورة الإيرانية في 11 فبراير / شباط.

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وقال لاريجاني، خلال اجتماع كبار مسؤولي القضاء في البلاد، إن عددا من هؤلاء الأفراد المشمولين بالعفو سيتم الإفراج عنهم، فيما سيتم تخفيف الأحكام الصادرة بحق الآخرين.

كما أكد وزير العدل علي رضا آوائي، اليوم، أيضا أن الاستقلال بما للكلمة من معنى، هو إنجاز عظيم للثورة التي قام بها الشعب الإيراني، وفقا لوكالة أنباء "فارس".

وأشار علي رضا آوائي، إلى أن حالات التعذيب والقيود الصارمة التي كان يطبقها نظام بهلوي ضد المناضلين والأحرار المسلمين، لم تكن عقبة أمام مواصلة النضال لتحقيق الأهداف، فكان المعتقلون وبعد الإفراج عنهم من سجون نظام بهلوي، يشكلون مجموعات أخرى، ويواصلون النضال بشكل أكثر جدية.