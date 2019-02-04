منع وكالة "سبوتنيك" من تغطية اجتماع مجموعة "ليما" حول فنزويلا

وفي الإجابة عن استفسار الوكالة حول سبب الرفض تبين أنه بسبب عدم وجود درجة كافية من المجاملة لوزيرة خارجية كندا.
ولم يكن هناك سبب واضح في الرسالة، غير أن المتحدث باسم المكتب الإعلامي لاجتماع مجموعة "ليما"، ريتشار وولكر، وهو متحدث باسم البعثة الدبلوماسية الكندية، برر رفض "سبوتنيك" بعدم وجود درجة كافية من المجاملة لوزيرة خارجية كندا.
وقال عبر البريد الإلكتروني دون تحديد التفاصيل "في الماضي، لم يكن سبوتنيك لطيفا بما فيه الكفاية مع الوزيرة فريلاند (وزيرة الخارجية الكندية)"
كما تم حرمان القناة التلفزيونية "تيليسور"، التي أسسها الرئيس السابق لفنزويلا هوغو تشافيز، من تغطية الاجتماع.
وتضم مجموعة "ليما" 14 دولة أمريكية، بما في ذلك كندا، وتنتقد معظمها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وتعترف بالمعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا.
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