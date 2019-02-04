منع وكالة "سبوتنيك" من تغطية اجتماع مجموعة "ليما" حول فنزويلا

رفضت وزارة الخارجية الكندية حضور مراسل وكالة "سبوتنيك" لتغطية اجتماع مجموعة "ليما" المقرر عقده اليوم في العاصمة الكندية، أوتاوا، لمناقشة الوضع في فنزويلا.

وفي الإجابة عن استفسار الوكالة حول سبب الرفض تبين أنه بسبب عدم وجود درجة كافية من المجاملة لوزيرة خارجية كندا.

© REUTERS / HANDOUT فنزويلا تعيد النظر في علاقاتها مع الدول الأوروبية التي اعترفت بغوايدو رئيسا

وجاء في إجابة وزارة الخارجية الكندية "نشكركم على اهتمامكم بالاجتماع الوزاري العاشر لمجموعة ليما في أوتاوا، ونعلمكم في هذه الرسالة أنكم لستم معتمدين كوسيلة إعلامية".

ولم يكن هناك سبب واضح في الرسالة، غير أن المتحدث باسم المكتب الإعلامي لاجتماع مجموعة "ليما"، ريتشار وولكر، وهو متحدث باسم البعثة الدبلوماسية الكندية، برر رفض "سبوتنيك" بعدم وجود درجة كافية من المجاملة لوزيرة خارجية كندا.

وقال عبر البريد الإلكتروني دون تحديد التفاصيل "في الماضي، لم يكن سبوتنيك لطيفا بما فيه الكفاية مع الوزيرة فريلاند (وزيرة الخارجية الكندية)"

كما تم حرمان القناة التلفزيونية "تيليسور"، التي أسسها الرئيس السابق لفنزويلا هوغو تشافيز، من تغطية الاجتماع.

وتضم مجموعة "ليما" 14 دولة أمريكية، بما في ذلك كندا، وتنتقد معظمها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وتعترف بالمعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا.